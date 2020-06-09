В ЯНАО умерли пациенты с коронавирусом

За сутки заразились 56 человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО за последние сутки скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом — мужчины 60 и 57 лет, боровшиеся с инфекцией больше месяца. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Сегодня мы сообщаем о двух летальных случаях у пациентов, у которых была коронавирусная инфекция. В Новом Уренгое скончался мужчина 57 лет. В Ноябрьске после долгого пребывания в стационаре и лечения скончался мужчина 60 лет», — заявила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова. Пациент из Нового Уренгоя заразился в начале мая и обратился к врачам только на двенадцатые сутки заболевания. Его госпитализировали с острой пневмонией. Летальному исходу поспособствовали хронические болезни сердца и дыхательных путей. Мужчина из Ноябрьска заболел в конце апреля, больше месяца он провел на аппарате ИВЛ. Болезнь у него протекала также на фоне хронических недугов.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 56 жителей ЯНАО. В городах и поселениях выявлено 42 случая, большинство — 19 — в Новом Уренгое. Еще девять случаев приходятся на Губкинский, по четыре — на Салехард и Тарко-Сале, по два — на Пангоды и Ноябрьск, по одному — на Надым и Тазовский. Еще 14 человек заразились на месторождениях. На предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя врачи выявили 12 заболевших, еще по одному вахтовику инфицированы в Надымском районе и Губкинском.

На данный момент в стационарах лечатся 412 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных девять пациентов пребывают в тяжелом, четыре — в крайне тяжелом состоянии. На поддержке аппаратов ИВЛ находятся девять человек. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное.

Всего в ЯНАО зафиксировано 2833 случая коронавируса. Полностью выздоровевшими считаются 1475 человек. Число жертв коронавируса на Ямале выросло до 13. Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в УрФО Сергей Токарев заявил, что у половины скончавшихся COVID-пациентов в ЯНАО была одна и та же хроническая болезнь — сахарный диабет.