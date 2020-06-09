По самым пессимистичным прогнозам ограничения снимут до конца месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В настоящее время коэффициент распространения COVID-19 в ЯНАО не соответствует нормативным требованиям Роспотребнадзора для снятия действующих ограничений. На 9 июня его значение составляет 1,5 при допустимой единице.

На данный момент ситуацию с заболеваемостью в округе нельзя назвать стабильной. Если 3 июня в ЯНАО было выявлено всего 13 случаев новой коронавирусной инфекции, то уже на следующий день это число увеличилось до 55. Июньский пик заболеваемости был зафиксирован 8 июня — 83 случая, однако 9 июня выявленных случаев COVID в ЯНАО снова оказалось значительно меньше — 56.

Для ослабления ограничений по коронавирусу, введенных в апреле, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции (Rt) не превышал 1. Кроме того, запас свободных коек на случай госпитализации больных COVID должен превышать 50%, а охват населения тестами на втором и третьем этапах снятия ограничения должен превышать 100 на 100 тысяч населения в день.

Коечный фонд данным показателям соответствует (в среднем занято порядка 350 коек из более чем тысячи расчетных), а охват тестированием намного превышает нормативный — в среднем 3000 исследований в сутки.

По расчетам URA.RU, при неблагоприятном для ЯНАО прогнозе, даже если заболеваемость вырастет до 80-90 в сутки, уже к 20 июня показатели Rt достигнут нормы. Если заболеваемость стабилизируется на среднем уровне 60 случаев за сутки, выходить из ограничений можно будет неделей раньше.

Если же в ближайшие дни ситуация продолжит улучшаться, то у ямальцев есть все шансы выйти с выходных уже со снятыми ограничениями.

Таблица: URA.RU

Таблица: URA.RU

Таблица: URA.RU

Ранее Роспотребнадзор опубликовал временные санитарные правила, согласно которым ограничительные мероприятия могут вводиться до 1 января 2021 года. Как пояснили представители ведомства, решения об отмене массовых мероприятий, закрытии учреждений общепита и переводе школ на дистанционное обучение могут приниматься властями по каждому муниципалитету в отдельности.

По данным на 9 июня, в ЯНАО наибольший прирост больных за сутки показывает Новый Уренгой — 19 случаев. В больницах остаются 412 пациентов с коронавирусом, четверо — в крайне тяжелом состоянии.