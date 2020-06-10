«ЕР» поможет жителям ЯНАО после конфликта с оппозицией

Депутаты будут рассматривать заявки жителей в рамках проекта «Уютный Ямал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО проекты по благоустройству, которые предложат сами жители, будут профинансированы из бюджета в рамках проекта «Уютный Ямал». В его экспертный совет после конфликта с оппозицией войдут депутаты «Единой России». Они помогут отобрать значимые для жителей инициативы, на которые выделят деньги.

Участие ЕР в рассмотрении заявок позволит эффективнее распределять бюджет и финансировать только самые значимые инициативы, пояснила руководитель исполкома регионального отделения партии Анастасия Казанцева. «Инициативное бюджетирование — прекрасная возможность для каждого северянина поучаствовать в распределении бюджетных средств, стать причастным к улучшению комфортных условий той территории, на которой мы проживаем», — отметила она.

Проект «Уютный Ямал» позволит решить проблемы на местном уровне, так как жители региона сами определяют, на что будут расходоваться бюджетные средства, а также контролируют результат. В рамках проекта ямальцы смогут получить средства на благоустройство дворов, улиц и площадей, культурные события и праздники, ремонт дорог и других социально значимых объектов, покупку техники и восстановление экономики.

Ямальские единороссы приняли решение подключиться к участию в проекте после того как, депутат «Справедливой России» Максим Лазарев усомнился в эффективности распределения бюджета в рамках регионального проекта «Уютный Ямал». Депутат обратил внимание на то, что в поселке Тазовский собираются построить автокинотеатр, когда в населенном пункте есть другие более важные проблемы, в частности, плохие дороги и ветхое жилье.

Зампредседатель Заксобрания ЯНАО, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Виктор Казарин, отвечая на критику, отметил, что к желаниям местных жителей необходимо прислушиваться — если граждане проголосовали за строительство автокинотеатра, значит, им важно, чтобы развивалась сфера досуга, подчеркнул он.

Прием заявок для участие в проекте завершился 30 мая. Все лето участники проекта будут представлять свои инициативы жителям и комиссии. Все предложения ямальцев появятся на сайте «Живем на Севере», там же с 2 по 12 сентября пройдет онлайн-голосование, а 13 числа состоится очное голосование. Предложения, которые поддержат больше всего, отправят на рассмотрение специальной Бюджетной комиссии.