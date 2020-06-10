Имиджмейкер ведущих уральских политиков уходит из профессии

Елена Воронова была советником Людмилы Бабушкиной 3.5 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Елена Воронова, которая на протяжении 3,5 лет была советником председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной, подала в отставку, сообщили источники URA.RU и подтвердила агентству сама Воронова. 10 июня — ее последний день на посту.

«Я приняла такое решение, потому что интересуюсь новым направлением деятельности, не связанным с политическим пиаром и политикой вообще. Думаю, через некоторое время, когда экономика будет активно расти, это направление будет востребовано. А сейчас самое время учиться, нарабатывать опыт, чтобы [новый проект] можно было максимально капитализировать», — заявила URA.RU Воронова, уточнив, что не хотела бы пока говорить о новой сфере деятельности.

Уход из сфер PR и GR (связей с общественностью и связей с госорганами) Воронова объясняет изменениями отрасли. «Современный политический пиар — место для молодых и дерзких. Думаю, после выборов 2021 года в Свердловской области появятся новые звезды в сфере пиара и консалтинга. И сами выборы будут иными, чем в 2016 году — появятся новые фамилии, обновится половина Законодательного собрания», — резюмировала Воронова.

Елена Воронова стала советником председателя Заксобрания Свердловской области в конце декабря 2016 года. За время ее работы заметно выросло увеличилась оперативность работы СМИ с Заксобранием и увеличилось число комментариев и интервью Людмилы Бабушкиной, статья с подробностями дресс-кода спикера и депутатов появилась даже в уральском глянцевом журнале Happy. В медиарейтинге глав законодательных органов по версии Медиалогии Бабушкина регулярно входит в топ-10.

До работы в заксобрание Елена Воронова с 2012 по 2016 год была пресс-секретарем председателя правительства Дениса Паслера и ушла в отставку вскоре после его ухода с должности.