В ВОЗ считают смертность от коронавируса в России «необычной»

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На данный момент в стране выявлено 493 тысячи заболевших COVID-19, а умерли от инфекции 6 350 человек. У лидера списка — США — зафиксировано почти два млн заболевших и 112 тысяч летальных исходов. В близкой по показателям заболеваемости Великобритании (290 тысяч заболевших), умерших в пять раз больше (41 128).

Майкл Райан отметил, что статистика смертности от COVID-19, которая наблюдается в России, является «сложной для понимания». По его словам, в стране провели достаточно большое количество тестов на инфекцию, что «может являться одним из объяснений». Однако большой охват тестирования был и в других странах, но там показатели смертности оказались «куда выше», пишет ТАСС. Таким образом специалист ВОЗ ответил на замечание Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого отметили, что Россия по числу заболевших находится в тройке лидеров, а по количеству погибших от коронавируса — только во втором десятке.

Большой охват тестирования на коронавирус объясняет низкую смертность от инфекции в России, считает директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. При этом специалист отметил, что разница между числом заболевших коронавирусом и низким уровнем смертности от него в РФ смотрится «необычно».

В ВОЗ говорят о большом охвате тестирования населения России на COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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