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"По оценке минэкономсвязи..." Путин за секунду придумал новое ведомство pic.twitter.com/oGbIF6Orqe

27 мая Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Перед этим глава государства отметил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности.

В правительстве существует Министерство экономического развития _сокращенно — Минэкономразвития), а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи).

Совещание, где допустил оговорку президент, проводилось в формате видеоконференции.

«По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — сказал президент. Он призвал покрыть эти расходы за счет госзаказов или участия крупных компаний с федеральным финансированием.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи. На оговорку главы государства обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА «Новости»

Владимир Путин во время совещания ссылался на данные несуществующего ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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