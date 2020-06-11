10 июня 2020

Путин за секунду «придумал» новое министерство. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-совещание Президента РФ Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации. Москва, путин на экране
Владимир Путин во время совещания ссылался на данные несуществующего ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи. На оговорку главы государства обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА «Новости»

«По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — сказал президент. Он призвал покрыть эти расходы за счет госзаказов или участия крупных компаний с федеральным финансированием.

Совещание, где допустил оговорку президент, проводилось в формате видеоконференции.

В правительстве существует Министерство экономического развития _сокращенно — Минэкономразвития), а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи).

27 мая Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Перед этим глава государства отметил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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