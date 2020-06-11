Биолог рассказала о поразительных особенностях коронавируса

Люди, переболевшие CОVID-19, должны как можно эффективнее заниматься физическими упражнениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусом людям необходимо постоянно следить за своим состоянием, не игнорировать походы к врачу и его рекомендации, так как инфекция может настигнуть их вновь. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Баранова уточнила, что люди, переболевшие CОVID-19, должны как можно эффективнее заниматься физическими упражнениями, больше находится на свежем воздухе и хорошо спать. Кроме того, в их рационе должны быть витамины и биологически-активные вещества.

«Им нельзя будет считать себя на 100 процентов здоровыми даже после карантина. Для многих полноту выздоровления можно будет поднять до 95 процентов в зависимости степени их заботы о себе и от последующего медицинского сопровождения», — отметила в интервью «Московского комсомольца» Баранова.

По мнению специалиста, большинство выздоровевших полностью безопасны уже через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться и через 10 дней. «Устойчивый иммунитет к инфекции получают не все переболевшие: иммунного ответа может не остаться у тех, кто перенёс заболевание в лёгкой форме», пояснила специалист.

Ранее Анча Баранова заявила, что переболевшим коронавирусом людям необходимо проверить легкие, почки и мозг.