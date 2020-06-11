Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности от коронавируса в РФ

Показатели низкой смертности от COVID в России нельзя объяснить количеством тестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всемирной организации здравоохранения следует не строить теории и «бодаться» со статистикой, а найти реальную причину низкой смертности от коронавируса в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Ранее в ВОЗ заявили, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания». По версии организации, показатель низкой смертности от коронавируса в России может быть связан с быстрым проведением большого числа тестов на наличие инфекции. Однако, по словам Мясникова, так можно объяснить лишь показатели в процентах, тогда как в России низкая смертность в абсолютных цифрах.

«А мне сложна для понимания логика ВОЗ. Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов, — считает Мясников. — Если считать показатель смертности в процентах, то тогда заявление ВОЗ логично: из-за проведения большого числа тестов у нас увеличивается общее число заболевших — и в связи с этим показатель смертности в процентах действительно будет ниже. Но ведь дело в том, что у нас смертность низкая не в процентах, а в абсолютных цифрах».

Как отметил врач, логического объяснения низкой смертности от коронавируса в России по-прежнему нет. «Но это точно никакие не игры со статистикой. Потому что никакая статистика не может снизить смертность в десять раз», — заявил Мясников. При этом он уточнил, что такие показатели характерны не только для России, но и для других стран бывшего СССР. «Сейчас наша задача — понять, в чем причина низкой смертности от COVID-19 в этих странах. И тогда мы сможем бороться с инфекцией. Поэтому важно не „бодаться“ со статистикой, строить теории и рассуждать о том, обманывает Россия или нет, а разгадать эту научную и медицинскую загадку», — заключил эксперт.

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