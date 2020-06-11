Силовики ЯНАО накрыли четыре наркогруппировки

К уголовной ответственности привлечены 66 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО с начала года силовики пресекли деятельность четырех группировок, занимавшихся сбытом наркотиков в регионе. Такие данные предоставило окружное управление МВД на совещании с замгубернатора Ямала Аркадием Бессоновым.

«Пресечена деятельность четырех отдельных преступных групп, занимавшихся бесконтактным сбытом наркотиков на территории автономного округа через интернет-магазины», — цитирует пресс-служба правительства ЯНАО отчет полиции. Ямальское УМВД также доложило, что с начала года выявлено два преступления, связанных с организацией группировок. Еще девять преступлений связаны с незаконным оборотом сильнодействующих веществ с целью сбыта. Всего к уголовной ответственности привлекли 66 человек.

Также на совещании прозвучало, что на территории ЯНАО диагноз «наркомания» поставлен 587 людям, еще 434 человека имеют диагноз «употребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями». С начала года среди ямальцев не было смертей от отравления запрещенными веществами.

В марте силовики изъяли крупную партию наркотиков в ходе спецоперации в Пуровском районе ЯНАО. Несколько человек задержали на месте, они имели оборудование для производства наркотиков. Также силовики изъяли около 40 килограммов «синтетики».