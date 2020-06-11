В Кургане родителям не возвращают деньги за детский выпускной

Курганским детсадовцам не возвращают деньги за выпускной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после отмены выпускного для детсадовцев родителям не возвращают деньги за праздник. Об этом URA.RU рассказали курганцы, дети которых выпустились из дошкольных учреждений.

«Деньги сдавали на выпускной, задаток отдали в культурный центр „Современник“. Потом из-за коронавируса праздник отменили, а деньги не возвращают», — уточнила родственница выпускника детского сада.

С ее слов, праздник, возможно, перенесут на август, но гарантии, что выпускной состоится все же нет. «В августе уже надо будет готовиться к школе, собирать ребенка, а на дворе кризис, деньги, те же три тысячи рублей не лишние», — говорят родители.

В культурном центре «Современник» URA.RU пояснили, что задаток за проведение выпускных организация, действительно, собирает. «В течение года мы принимаем заявки на проведение выпускных и берем фиксированную сумму, чтобы родители не отказались потом от выпускного», — пояснила URA.RU заместитель директора КЦ Светлана Петрова.

В связи с коронавирусом и ограничением массовых мероприятий часть детских садов перенесли выпускные на август. «Насколько мне известно, всем, кто обращался за возвратом средств, все вернули», — уточнила Петрова. В конце разговора она уточнила номер детского сада и обещала, что родителям выпускников в обязательном порядке вернут предоплату за выпускной.