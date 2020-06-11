10 июня 2020
09 июня 2020

Житель ХМАО из ненависти поджег квартиру со спящими соседями

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
После случившегося, злоумышленник был признан невменяемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи завершили расследование уголовного дела против жителя Когалыма, который пытался сжечь спящих соседей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, югорчанин осенью 2019 года, находясь в нетрезвом виде вломился к своим соседям. Они сами вели асоциальный образ жизни, поэтому входная дверь была не заперта. Все происходило ранним утром, поэтому соседи спали в одной из комнат. Злоумышленник разлил бензин и поджег его, после чего удалился восвояси. «Благодаря бдительности других жильцов, заметивших пожар, и своевременно прибывшим пожарным, одного из мужчин удалось спасти. Второй мужчина скончался от отравления угарным газом», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

В ходе следствия, убийца частично признал свою вину. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления он не осознавал опасность своих действий. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения об отправке обвиняемого на принудительное лечение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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