Из-за пандемии День России в Тюмени пройдет в онлайн-формате Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии COVID-19 празднование Дня России в Тюменской области пройдет в онлайн-формате — режим повышенной готовности действует в регионе до 15 июня. По информации оперативного штаба, все массовые мероприятия в области запрещены. URA.RU публикует инструкцию, как отметить праздник, не нарушая правил карантина.

Тюменцам предлагают:

Принять участие в акции «окна России», украсив окна и балконы своих квартир флагами, рисунками и плакатами с триколором и выложить фотографии с атрибутикой в любую соцсеть, добавив хэштег #ОкнаРоссии;

Посмотреть на выступления артистов. Бригады дома культуры «Водник» отправятся с концертами по тюменским дворам;

Стать участниками виртуального флешмоба «Это наша Россия! Это наш гимн!». Для этого нужно записать видео с исполнением гимна и отправить его организаторам. 12 июня они смонтируют видео с лучшими исполнителями и опубликуют его в соцсетях;

Принять участие в онлайн-викторине «О России моей».

Парки, скверы и зоны отдыха в Тюменской области по-прежнему будут закрыты. Также тюменцам необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции 1, 5 метра и о том, что в регионе действует масочный режим.

URA.RU опубликовало полный перечень того, что разрешает и запрещает режим повышенной готовности в Тюменской области. Ранее губернатор Александр Моор снял часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, школам можно выдавать аттестаты, а прибывающим в Тюмень авиарейсами жителям других регионов не нужно проходить на 14-дневную самоизоляцию, но есть исключения.