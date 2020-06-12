10 июня 2020
09 июня 2020

Как отметить День России в Тюмени, не нарушив карантин. ПРОГРАММА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание Президента РФ с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в режиме видеоконференции. Екатеринбург, ожидание, герб россии, триколор, флаг россии, экран телевизора, телевизор, обращение президента
Из-за пандемии День России в Тюмени пройдет в онлайн-формате Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии COVID-19 празднование Дня России в Тюменской области пройдет в онлайн-формате — режим повышенной готовности действует в регионе до 15 июня. По информации оперативного штаба, все массовые мероприятия в области запрещены. URA.RU публикует инструкцию, как отметить праздник, не нарушая правил карантина.

Тюменцам предлагают:

  • Принять участие в акции «окна России», украсив окна и балконы своих квартир флагами, рисунками и плакатами с триколором и выложить фотографии с атрибутикой в любую соцсеть, добавив хэштег #ОкнаРоссии;
  • Посмотреть на выступления артистов. Бригады дома культуры «Водник» отправятся с концертами по тюменским дворам;
  • Стать участниками виртуального флешмоба «Это наша Россия! Это наш гимн!». Для этого нужно записать видео с исполнением гимна и отправить его организаторам. 12 июня они смонтируют видео с лучшими исполнителями и опубликуют его в соцсетях;
  • Принять участие в онлайн-викторине «О России моей».

Парки, скверы и зоны отдыха в Тюменской области по-прежнему будут закрыты. Также тюменцам необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции 1, 5 метра и о том, что в регионе действует масочный режим.

URA.RU опубликовало полный перечень того, что разрешает и запрещает режим повышенной готовности в Тюменской области. Ранее губернатор Александр Моор снял часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, школам можно выдавать аттестаты, а прибывающим в Тюмень авиарейсами жителям других регионов не нужно проходить на 14-дневную самоизоляцию, но есть исключения.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...