10 июня 2020
09 июня 2020

Что разрешено и запрещено в Тюменской области из-за коронавируса. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинская маска. Клипарт. Тюмень, маска, карантин, медицинская маска
Карантин в Тюменской области продлится как минимум до 15 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Третий этап снятия ограничений в Тюменской области может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов. Об этом во время онлайн-брифинга заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Сейчас коэффициент равен 0,8 и как минимум до 15 июня в области сохраняются ограничения. URA.RU приводит их актуальный список.

С 11 июня:

  • Прилетающим в Тюмень гражданам больше не нужно находиться на 14-дневной самоизоляции (однако, норма сохраняется для пассажиров, прилетающих спцрейсами и, вахтовиков. В том числе — иностранцев);
  • В школах Тюменской области можно получить аттестат и пройти собеседование;
  • Работодатели при заключении контрактов с вахтовиками должны проверять их на COVID-19.

На улицу выходить можно, если:

  • Вы собираетесь в магазин или аптеку;
  • Вы ухаживаете за человеком, которому больше 65 лет;
  • Собираетесь ехать на дачу или возвращаетесь с нее. При этом, в автомобиле должны быть только члены вашей семьи;
  • Вы занимаетесь спортом на открытом воздухе;
  • Вы направляетесь на работу или возвращаетесь с нее;
  • Вам необходима экстренная помощь;
  • Вы выгуливаете собаку или другого питомца (в пределах 100 метров от дома);
  • Вы решили прогуляться по городу (не более двух человек с соблюдением социальной дистанции 1, 5 метра).

До 15 июня в Тюменской области запрещено:

  • Организовывать и посещать массовые мероприятия;
  • Посещать парки и скверы;
  • Посещать без маски магазины, аптеки, предприятия сферы услуг и другие общественные места. Запрет распространяется на общественный транспорт и такси;
  • Ходить на детские и спортивные площадки;
  • Люди старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Как и тюменцы с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Кому запрещено работать:

  • Детским дошкольным учреждениям (за исключением дежурных групп). Запрет распространяется и на частные детские сады;
  • Баням, саунам, СПА-центрам;
  • Предприятиям общепита (можно работать только дистанционно, либо на вынос);
  • Торгово-развлекательным центрам и магазинам непродовольственных товаров площадью свыше 800 кв. метров;
  • Фитнес-центрам и спортклубам;
  • Аттракционам, зоопаркам и аквапаркам.

С 1 июня разрешено:

  • Проводить индивидуальные очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников;
  • Работать предприятиям уличной торговли;
  • Работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом);
  • Работать предприятиям профобразования;
  • Плановые приемы по записи у врачей: педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, стоматологов, травматологов-ортопедов. К остальным специалистам попасть можно по направлению.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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