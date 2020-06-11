Карантин в Тюменской области продлится как минимум до 15 июня
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Третий этап снятия ограничений в Тюменской области может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов. Об этом во время онлайн-брифинга заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Сейчас коэффициент равен 0,8 и как минимум до 15 июня в области сохраняются ограничения. URA.RU приводит их актуальный список.
С 11 июня:
- Прилетающим в Тюмень гражданам больше не нужно находиться на 14-дневной самоизоляции (однако, норма сохраняется для пассажиров, прилетающих спцрейсами и, вахтовиков. В том числе — иностранцев);
- В школах Тюменской области можно получить аттестат и пройти собеседование;
- Работодатели при заключении контрактов с вахтовиками должны проверять их на COVID-19.
На улицу выходить можно, если:
- Вы собираетесь в магазин или аптеку;
- Вы ухаживаете за человеком, которому больше 65 лет;
- Собираетесь ехать на дачу или возвращаетесь с нее. При этом, в автомобиле должны быть только члены вашей семьи;
- Вы занимаетесь спортом на открытом воздухе;
- Вы направляетесь на работу или возвращаетесь с нее;
- Вам необходима экстренная помощь;
- Вы выгуливаете собаку или другого питомца (в пределах 100 метров от дома);
- Вы решили прогуляться по городу (не более двух человек с соблюдением социальной дистанции 1, 5 метра).
До 15 июня в Тюменской области запрещено:
- Организовывать и посещать массовые мероприятия;
- Посещать парки и скверы;
- Посещать без маски магазины, аптеки, предприятия сферы услуг и другие общественные места. Запрет распространяется на общественный транспорт и такси;
- Ходить на детские и спортивные площадки;
- Люди старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Как и тюменцы с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Кому запрещено работать:
- Детским дошкольным учреждениям (за исключением дежурных групп). Запрет распространяется и на частные детские сады;
- Баням, саунам, СПА-центрам;
- Предприятиям общепита (можно работать только дистанционно, либо на вынос);
- Торгово-развлекательным центрам и магазинам непродовольственных товаров площадью свыше 800 кв. метров;
- Фитнес-центрам и спортклубам;
- Аттракционам, зоопаркам и аквапаркам.
С 1 июня разрешено:
- Проводить индивидуальные очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников;
- Работать предприятиям уличной торговли;
- Работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом);
- Работать предприятиям профобразования;
- Плановые приемы по записи у врачей: педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, стоматологов, травматологов-ортопедов. К остальным специалистам попасть можно по направлению.
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