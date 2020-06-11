Карантин в Тюменской области продлится как минимум до 15 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третий этап снятия ограничений в Тюменской области может стартовать при достижении коэффициента распространения COVID уровня в 0,5 пунктов. Об этом во время онлайн-брифинга заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Сейчас коэффициент равен 0,8 и как минимум до 15 июня в области сохраняются ограничения. URA.RU приводит их актуальный список.

С 11 июня:

Прилетающим в Тюмень гражданам больше не нужно находиться на 14-дневной самоизоляции (однако, норма сохраняется для пассажиров, прилетающих спцрейсами и, вахтовиков. В том числе — иностранцев);

В школах Тюменской области можно получить аттестат и пройти собеседование;

Работодатели при заключении контрактов с вахтовиками должны проверять их на COVID-19.

На улицу выходить можно, если:

Вы собираетесь в магазин или аптеку;

Вы ухаживаете за человеком, которому больше 65 лет;

Собираетесь ехать на дачу или возвращаетесь с нее. При этом, в автомобиле должны быть только члены вашей семьи;

Вы занимаетесь спортом на открытом воздухе;

Вы направляетесь на работу или возвращаетесь с нее;

Вам необходима экстренная помощь;

Вы выгуливаете собаку или другого питомца (в пределах 100 метров от дома);

Вы решили прогуляться по городу (не более двух человек с соблюдением социальной дистанции 1, 5 метра).

До 15 июня в Тюменской области запрещено:

Организовывать и посещать массовые мероприятия;

Посещать парки и скверы;

Посещать без маски магазины, аптеки, предприятия сферы услуг и другие общественные места. Запрет распространяется на общественный транспорт и такси;

Ходить на детские и спортивные площадки;

Люди старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Как и тюменцы с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Кому запрещено работать:

Детским дошкольным учреждениям (за исключением дежурных групп). Запрет распространяется и на частные детские сады;

Баням, саунам, СПА-центрам;

Предприятиям общепита (можно работать только дистанционно, либо на вынос);

Торгово-развлекательным центрам и магазинам непродовольственных товаров площадью свыше 800 кв. метров;

Фитнес-центрам и спортклубам;

Аттракционам, зоопаркам и аквапаркам.

С 1 июня разрешено:

Проводить индивидуальные очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников;

Работать предприятиям уличной торговли;

Работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 кв. метров (с отдельным входом);

Работать предприятиям профобразования;

Плановые приемы по записи у врачей: педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, стоматологов, травматологов-ортопедов. К остальным специалистам попасть можно по направлению.