09 июня 2020

В Тюменской области ослабили карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание о реализации национальных проектов с министром финансов Антоном Силуановым. Тюмень, моор александр, портрет
Постановление о поправках подписал губернатор Александр Моор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Часть ограничений, введенных в Тюменской области из-за режима повышенной готовности, снята. Это следует из постановления главы региона Александра Моора. Документ был опубликован 10 июня на официальном портале правовой информации.

«Положения <…> настоящего постановления вступают в силу с 11 июня», — говорится в документе. Из дополнений к постановлению следует, что прибывающим регулярными авиарейсами гражданам больше не нужно обязательно самоизолироваться на 14 суток — эта норма сохраняется для пассажиров, прилетающих спецрейсами, а также для вахтовиков, в том числе — иностранных граждан.

Работодатели при заключении договоров с вахтовиками должны будут обеспечивать тестирование работников на COVID-19. Кроме того, с 11 июня в школах Тюменской области можно будет получать аттестаты и проходить собеседования.

Ранее сообщалось, что с конца мая Тюменская область перешла ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. В регионе разрешили работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, объектов уличной торговли и некоторых образовательных учреждений, в том числе автошкол.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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