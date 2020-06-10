В Тюменской области ослабили карантин по коронавирусу

Постановление о поправках подписал губернатор Александр Моор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Часть ограничений, введенных в Тюменской области из-за режима повышенной готовности, снята. Это следует из постановления главы региона Александра Моора. Документ был опубликован 10 июня на официальном портале правовой информации.

«Положения <…> настоящего постановления вступают в силу с 11 июня», — говорится в документе. Из дополнений к постановлению следует, что прибывающим регулярными авиарейсами гражданам больше не нужно обязательно самоизолироваться на 14 суток — эта норма сохраняется для пассажиров, прилетающих спецрейсами, а также для вахтовиков, в том числе — иностранных граждан.

Работодатели при заключении договоров с вахтовиками должны будут обеспечивать тестирование работников на COVID-19. Кроме того, с 11 июня в школах Тюменской области можно будет получать аттестаты и проходить собеседования.

Ранее сообщалось, что с конца мая Тюменская область перешла ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. В регионе разрешили работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, объектов уличной торговли и некоторых образовательных учреждений, в том числе автошкол.