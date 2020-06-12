11 июня 2020

Росстат удалил статистику смертности за апрель после публикации

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Данные Росстата расходятся с официальной статистикой по смертности от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Росстат удалил данные по смертности в России за апрель сразу после того, как опубликовал их. По словам журналиста Михаила Зеленского, успевшего сохранить опубликованную статистику, за месяц жертвами коронавируса стало намного больше человек, чем сообщалось ранее.

«Если сложить вообще всех, у кого была корона, и кто умер в апреле, то получится 2 712 человека. Согласитесь, это немного больше, чем официальные 1 145, о которых рапортует оперативный штаб», — написал журналист в своем Facebook.

Из всех умерших пациентов с коронавирусом, согласно статистике, COVID-19 как причина смерти указан только у 1660 человек. Остальные значатся как умершие от «прочих важных состояний» на фоне инфекции. Однако, по опубликованным ранее данным оперштаба, от коронавируса в апреле умерли около 1150 человек.

Ранее в ВОЗ сообщили, что низкая смертность от коронавируса в России может быть связана с большим количеством тестов и, как следствие, большим числом выявленных случаев заболевания. На их фоне процент смертности кажется низким, сообщает RT.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, логических объяснений низкой смертности в России нет. «Но это точно никакие не игры со статистикой. Потому что никакая статистика не может снизить смертность в десять раз», — приводит Nation News слова врача.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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