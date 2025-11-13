Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали

У Стеклова диагностировали рак предстательной железы Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

Актер Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы. После жалоб на резкое ухудшение самочувствия у 77-летнего артиста обнаружили злокачественную опухоль. Врачи провели операцию с использованием робота «Да Винчи».

«Стеклова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник — после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. И оперативно прооперировали с помощью роборуки, удалив злокачественную опухоль», — пишет telegram-канал Mash.

По данным источника, у актера был выявлен рак предстательной железы. Консилиум врачей решил, что без операции не обойтись. Вмешательство оно провели с помощью робота «Да Винчи»: врач управлял системой с пульта, а механические манипуляторы обеспечили точность движений. Это ускорило реабилитацию пациента. Сейчас актер восстанавливается.

Владимир Стеклов известен ролями в фильмах и сериалах «Воры в законе», «Кадетство», «Брат за брата». Это уже третий случай обнаружения онкологии у артиста. В 2023 году ему удалили пораженный участок кожи головы и закрыли рану кожным лоскутом. Ранее актер успешно боролся с карциномой и базалиомой.