Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
У Стеклова диагностировали рак предстательной железы
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press
Актер Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы. После жалоб на резкое ухудшение самочувствия у 77-летнего артиста обнаружили злокачественную опухоль. Врачи провели операцию с использованием робота «Да Винчи».
«Стеклова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник — после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. И оперативно прооперировали с помощью роборуки, удалив злокачественную опухоль», — пишет telegram-канал Mash.
По данным источника, у актера был выявлен рак предстательной железы. Консилиум врачей решил, что без операции не обойтись. Вмешательство оно провели с помощью робота «Да Винчи»: врач управлял системой с пульта, а механические манипуляторы обеспечили точность движений. Это ускорило реабилитацию пациента. Сейчас актер восстанавливается.
Владимир Стеклов известен ролями в фильмах и сериалах «Воры в законе», «Кадетство», «Брат за брата». Это уже третий случай обнаружения онкологии у артиста. В 2023 году ему удалили пораженный участок кожи головы и закрыли рану кожным лоскутом. Ранее актер успешно боролся с карциномой и базалиомой.
В начале октября актер Виктор Сухоруков (известен по фильмам «Брат» и «Жмурки») был экстренно госпитализирован из-за дискомфорта в груди. Учитывая атеросклероз и перенесенный весной 2025 года инфаркт, врачи опасались худшего, но диагностировали стенокардию. Сейчас состояние актера стабилизировалось, он вернулся к работе.
