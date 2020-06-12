Жириновский заявил, что на Севере России невозможно жить

По словам политика, в северных регионах страны невыносимые условия для жизни человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

России не стоит строить города для постоянного проживания в северных регионах, поскольку условия жизни там абсолютно невыносимы и сокращают человеческую жизнь. Такое мнение высказал политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

«Не нужно вообще на дальнем Севере строить города для постоянного проживания. Жить там невозможно», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Политик вспомнил, как однажды оказался в Норильске и посетил промышленный цех одного из местных предприятий. По его словам, из-за отравленного воздуха ему сразу «схватило горло», после чего он выбежал на улицу. Жириновский считает, что работать годами в таких условиях — невозможно. Иначе человек с трудом доживает до 50 лет.

По мнению политика, на дальнем Севере должны работать только вахтовики, которых стоит нанимать среди иностранцев. В таком случае освоение отдаленных регионов будет обходиться дешевле, считает Жириновский.

Вместе с тем ранее сообщалось, что северные регионы России стали лидерами по среднемесячной зарплате, некоторые из низ обогнали Москву, напоминает агентство Nation News. Так на Чукотке в среднем можно заработать 106,8 тысяч рублей в месяц, на Ямале зарплата составит 100,4 тысяч рублей, а в Магаданской области — почти 93 тысячи рублей, передает телеканал 360.

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