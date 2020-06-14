Холодная война между США и Китаем будет исключительно экономической Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холодная война между США и Китаем, в случае своего начала, будет исключительно экономической, а не идеологической. При этом России стоит сохранять нейтралитет и стараться получать выгоду от обеих сторон конфликта. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился исполнительный директор Международной мониторинговой ассоциации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок.

Ранее экономист Константин Сонин заявил о большой вероятности начала холодной войны между США и Китаем. По его мнению, такая ситуация принесет России множество экономических убытков.

«Под холодной войной понимается конфликт держав на экономическом и идеологическом уровнях. Однако Китай наступает на пятки США только в экономическом смысле. А вот идеология КНР мало кем приветствуется, в то время как США имеют высокую культурную притягательность. Всех интересует демократия и свобода слова, с чем ассоциируется США, а не однопартийность и закрытый интернет Китая. Поэтому холодная война, если будет, то будет экономической. И многие считают, что она уже идет», — заявил URA.RU Бышок.

В возможной холодной войне между двумя странами не будет победителей, отмечает эксперт. В XXI веке экономики всех государств зависят друг от друга, а потому все понесут только потери. «Я думаю, что победителей не будет. В наше время экономики всех стран настолько переплетены, что никто не будет пытаться эту холодную войну „подогреть“. Думаю, лучший вариант — мирное сосуществование без четкого победителя», — прогнозирует политолог.

России в такой ситуации следует занять нейтралитет, подчеркивает Бышок. «Россия хоть и слаба в экономическом смысле по сравнению с США и Китаем, но сильна в политическом. Поэтому что для Пекина, что для Вашингтона Россия привлекательный партнер. Наша задача в том, чтобы встать между двумя центрами силы, не ссориться с ними и пытаться получить какую-то выгоду», — заключил политолог.

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