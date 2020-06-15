В России хотят создать профстандарты для шаманов

Для шаманов могут ввести обязательные стандарты Фото: Алексей Андронов

Шаманы и целители могут попасть под более жесткий контроль и обзавестись собственными профстандартами. Предложение об этом внес в Госдуму депутат Виктор Зубарев.

«Большинство так называемых целителей работают без какого-либо медицинского образования, чем подвергают опасности здоровье своих пациентов», — объясняет инициативу Зубарев «Известиям».

Парламентарий обратился с предложением лично к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он объяснил, шаманы и целители стали активнее в период пандемии коронавируса. В ходе работы знахари дают людям настойки неизвестного происхождения и качества, обереги и амулеты, передает « Царьград ».

При этом у таких людей нет специального образования, а значит они способны причинить вред здоровью пациентов, отмечает телеканал 360. Чтобы никто не пострадал от этих «медицинских услуг» нужно разработать стандарты или совсем запретить профессию.

В конце мая шамана Александра Габышева, который прославился тем, что шел к Путину, признали опасным. Врачи считают, что он может навредить окружающим.

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