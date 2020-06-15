Мэр Екатеринбурга готовит отставку начальника горздрава

Ранее публичных нареканий в адрес Дениса Демидова не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в скором времени может покинуть городскую администрацию, сообщили URA.RU сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, соответствующая инициатива исходит от главы города Александра Высокинского. Официальных распоряжений по поводу Демидова пока нет, поделился статусный чиновник мэрии.

«В настоящий момент вопрос решается», — сказал он, не уточнив причину возможного увольнения. На момент публикации дозвониться до Высокинского не удалось. Демидов, в свою очередь, объяснил корреспонденту, что находится на совещании. Пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов предложил дождаться, когда отставка Демидова, если она действительно планируется, будет оформлена документально.

Демидов возглавил горздрав Екатеринбурга в декабре 2018 года. До этого он работал доцентом кафедры онкологии и медицинской радиологии уральского медуниверситета.

Как писало URA.RU, 21 апреля первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании Заксобрания заявил, что областное правительство рассматривает вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение минздрава региона. 22 апреля в медицинские организации города было направлено распоряжение о начале инвентаризации, необходимой для проведения реформы.