Генерал ливийской армии потребовал наказать наемников из Турции

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Ранее представители ЛНА в качестве доказательств турецкого вмешательства в военный конфликт в Ливии представили видеозапись с захваченной ими бронемашины Kirpi, принадлежащей турецкой армии.

В заключение аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА известно об отправке Анкарой турецких кораблей к берегам Ливии. Так, по словам генерал-майора, на данный момент известно о семи кораблях.

Аль-Мисмари рассказал о закладках боевиками самодельных взрывных устройств, жертвами которых становятся мирные граждане, в том числе работники коммунальных служб, которые занимаются восстановлением электроэнергии на освобожденных армией ЛНА территориях. Представитель ЛНА также напомнил о видеозаписи, появившейся в сети. «На видео египетские рабочие, которые прибыли сюда в поисках куска хлеба, а нашли пытки и издевательства. За это преступление несет ответственность Эрдоган, так как группировки вошли в город при его поддержке», — заявил он.

«Что касается многочисленных преступлений, которые совершают группировки [главы Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана на юге Триполи, в Аль-Урбане, Аль-Асабии, в Тархуне, то большинство из них задокументировано», — приводит « Федеральное агентство новостей » слова представителя ЛНА с брифинга в Тобруке.

Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари потребовал расследовать преступления турецких наемников. По словам военачальника, они устраивают поджоги, убивают и грабят людей на территории Ливии.

Генерал обвинил турекций наемников в серии взрывов на территории страны Фото: Евгений Ганеев

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