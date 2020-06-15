За работу 1 июля россияне получат двойную зарплату

Работа 1 июля будет оплачиваться как в выходной, в двойном объеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За работу в день проведения всенародного голосования по поправкам к Конституции, 1 июля, россиянам заплатят в двойном размере. Об этом сообщили в Роструде.

«На оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни», — говорится в сообщении ведомства. Поэтому работа за этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере. У россиян, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.

Работающие сдельно получат дополнительное вознаграждение, если это условие прописано в локальных нормативных актах. Также по желанию сотрудника ему могут предоставить день отдыха 1 июля. Вместе с тем в ведомстве отметили, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, поэтому отпуск на этот день не продлевается.

Ранее о том, что россияне, работающие 1 июля, должны получить повышенную зарплату, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко. По ее мнению, россияне не должны потерять в деньгах из-за плебисцита.

Внести поправки в основной закон страны президент РФ Владимир Путин предложил в январе. Цель изменений — сделать Конституцию в большей степени отвечающей современным реалиям. Предложения по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек, среди которых были представители самых разных сфер. Изначально планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Основным днем проведения плебисцита названо 1 июля, но голосовать можно будет в течение недели до этого дня — начиная с 25 июня. По указу Путина первый день июля объявлен выходным.

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