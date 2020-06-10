Тем, кто будет трудиться 1 июля, выдадут повышенную зарплату

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Общероссийское голосование по изменению Конституции изначально должно было пройти 2 апреля, однако его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении дня голосования по внесению поправок 1 июля, напоминает телеканал 360 .

Система оплаты труда в выходные и нерабочие дни регулируется 153-й статьей Трудового кодекса, напомнила сенатор. При этом особенности оплаты связаны с тем, какая система установлена для сотрудников, однако россияне не должны потерять в деньгах из-за плебисцита, отметила она.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере», — заявила Святенко РИА «Новости».

Россияне, работающие 1 июля, в день, когда в РФ пройдет голосование по поправкам в Конституцию, должны получить повышенную оплату труда. Об этом заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Россияне должны получить больше денег за работу 1 июля, считают в Совете Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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