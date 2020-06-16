Власти оплатят россиянам перевод машин с бензина на газ

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Министр энергетики уверен, что переход автомобилистов на газ на 60—65% снизит затраты владельцев машин на бензин и дизель. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой суммой в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что еще 30% расходов возьмет на себя «Газпром». Таким образом, владельцам машин останется заплатить 10% от стоимости перевода техники с бензина на газ.

«Министр энергетики Александр Новак предложил <…> увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования», — сообщает РБК. По оценке Новака, это поможет сэкономить около пяти миллиардов рублей россиян. Представитель Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра.

Правительству России предложили взять на себя 60% расходов россиян и малого бизнеса по переводу автомобилей с бензина на газ. Такая инициатива содержится в письме министра энергетики Александра Новака к вице-премьеру Юрию Борисову.

Владельцам машин останется заплатить 10% от стоимости перевода техники с бензина на газ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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