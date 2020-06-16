Москвичам предложили начинать рабочий день с 6 утра

Перевод части москвичей на рабочий день с 6-7 утра и до полудня позволит обеспечить социальную дистанцию в общественном транспорте, а также избежать загруженности транспортной инфраструктуры города. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Если работодатели изменят режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинала рабочий день в более широком интервале времени, нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится», — рассказал Лискутов в своей колонке на «Едином транспортном портале» Москвы.
Ранее власти Москвы для снятия части нагрузки с транспортных сетей города дали разрешение на открытие прокатов велосипедов и электросамокатов, сообщает «Общественное телевидение России». Ранее, в период карантина, городские прокаты были доступны только для курьеров и волонтеров.
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