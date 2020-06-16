Москвичам предложили начинать рабочий день с 6 утра

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Ранее власти Москвы для снятия части нагрузки с транспортных сетей города дали разрешение на открытие прокатов велосипедов и электросамокатов, сообщает « Общественное телевидение России ». Ранее, в период карантина, городские прокаты были доступны только для курьеров и волонтеров.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинала рабочий день в более широком интервале времени, нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится», — рассказал Лискутов в своей колонке на «Едином транспортном портале» Москвы.

Перевод части москвичей на рабочий день с 6-7 утра и до полудня позволит обеспечить социальную дистанцию в общественном транспорте, а также избежать загруженности транспортной инфраструктуры города. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Утренние смены для москвичей позволят снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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