«Уральские пельмени» снова отсудили у экс-директора крупную сумму

Ранее «Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 миллиона рублей Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Творческий коллектив «Уральские пельмени» выиграл очередное судебное разбирательство против фонда «Фест Хенд Медиа», владельцем которого выступает бывший руководитель уральского коллектива Сергей Нетиевский.

«Эту победу мы обязательно будем использовать в остальных процессах, а также в уголовных проверках в отношении деятельности Сергея Нетиевского», — приводит пресс-служба уральского коллектива слова нынешнего директора Евгения Орлова.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «Уральских пельменей» и признал незаконным использование компанией Нетиевского товарного знака уральского коллектива. Исковые требования, удовлетворенные судом, составили 300 тысяч рублей.

Конфликт «Уральских пельменей» с бывшим руководителем Сергеем Нетиевским тянется с 2015 года. За это время стороны обвиняли друг друга в незаконной трансляции и сговоре. Считается, что судебные тяжбы стали причиной раскола в коллективе и уходе из него Юлии Михалковой. В последний раз «Уральские пельмени» у своего бывшего директора 2 миллиона рублей за незаконные трансляции своих телешоу.

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