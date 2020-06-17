300 тысяч учителей вызовут из отпусков ради проведения ЕГЭ

Основной этап тестирования начнется 3 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Около 300 тысяч школьных учителей в России вызовут из отпуска летом, чтобы они провели Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Также сообщается, что работа на экзамене будет оплачена. «Рособрнадзор поддерживает предложение „Единой России“ по установлению дополнительной выплаты учителям за работу на ЕГЭ», — цитирует ТАСС врио главы ведомства Анзора Музаева. О размере выплаты не сообщается.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в этом году выпускники получат аттестаты, не сдавая экзамены. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступать в вузы, напоминает телеканал 360. Для них основной этап тестирования начнется 3 июля. В этот день выпускники пройдут ЕГЭ по географии, информатике и литературе, передает Life.

URA.RU сообщало, что с этого года анализ результатов ЕГЭ ужесточат. Результаты тестирования будут проверять при помощи искусственного интеллекта. Алгоритмы на основе нейронных сетей позволят оценить, сам ли ученик написал работу.

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