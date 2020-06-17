В России меняется схема проверки результатов ЕГЭ. Изучат даже почерк

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В Рособрнадзоре считают, что в 2020 году результаты ЕГЭ останутся на уровне прошлых лет или улучшатся.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в этом году выпускники получат аттестаты, не сдавая экзамены. Сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступать в вузы, напоминает телеканал 360. Для них основной этап тестирования начнется 3 июля. В этот день выпускники пройдут ЕГЭ по географии, информатике и литературе, передает Life.

На следующем этапе группа специалистов проверит бланки, найденные алгоритмом. При подозрении, что работа написана разными людьми, изучат видеозаписи с экзаменов. Сомнительные работы далее могут быть направлены на почерковедческую экспертизу.

«Перед тем как проверять бланки, нейронную сеть „обучают“ на обезличенных образцах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — пояснили « Известиям» принцип действия программы в Рособрнадзоре.

Анализ результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с этого года ужесточат. Результаты тестирования будут проверять при помощи искусственного интеллекта. Алгоритмы на основе нейронных сетей позволят оценить, сам ли ученик написал работу.

Специальный алгоритм по почерку позволит определить, сам ли выпускник писал работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

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