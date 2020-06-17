Задержанные были в розыске более 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики задержали двух членов банд террориста Шамиля Басаева и наемника Хаттаба. В 1999 году они участвовали в нападении на Дагестан. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Во взаимодействии с МВД России Аджиньязов и Арсланов задержаны и доставлены в органы предварительного следствия», — говорится в обращении. В ФСБ уточнили, что задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Также решается вопрос о мере пресечения.

Боевики атаковали Дагестан в августе—сентябре 1999 года. Тогда погибли более 280 военнослужащих, еще 800 человек получили ранения, напоминает «Национальная служба новостей». С того времени осуждены 80 террористов, еще 28 до сих пор находятся в розыске. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Ранее ветераны ФСБ вспоминали, как в 1995 году штурмовали больницу в Буденновске. Ее захватил Шамиль Басаев.

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