ФСБ задержала двух террористов банды Басаева. ВИДЕО

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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, уаз, фсб россии
Задержанные были в розыске более 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики задержали двух членов банд террориста Шамиля Басаева и наемника Хаттаба. В 1999 году они участвовали в нападении на Дагестан. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Во взаимодействии с МВД России Аджиньязов и Арсланов задержаны и доставлены в органы предварительного следствия», — говорится в обращении. В ФСБ уточнили, что задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Также решается вопрос о мере пресечения.

Боевики атаковали Дагестан в августе—сентябре 1999 года. Тогда погибли более 280 военнослужащих, еще 800 человек получили ранения, напоминает «Национальная служба новостей». С того времени осуждены 80 террористов, еще 28 до сих пор находятся в розыске. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Ранее ветераны ФСБ вспоминали, как в 1995 году штурмовали больницу в Буденновске. Ее захватил Шамиль Басаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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