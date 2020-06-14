14 июня Россия вспоминает один из крупнейших терактов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Штурм Ставропольской краевой больницы №2 в Буденновске, захваченной террористами, изначально подразумевал гибель почти всех заложников и большинства силовиков. Эти и другие подробности о спасательной операции, прошедшей 25 лет назад, вспомнили участники событий, члены усиленной группы спецназа ФСБ «Альфа».

«Операция должна была закончиться гибелью 90% заложников и около 70% штурмующих», — пояснил пулеметчик «Альфы» Алексей Филатов в беседе с РИА «Новости». Такой прогноз был сделан из-за того, что захватчики оказались слишком сильны.

Другой участник событий, спецназовец Александр Алешин уточнил, что у многих заложников в то время проявился стокгольмский синдром. «Незадолго до штурма я приехал туда под видом гражданского, который привез продукты для заложников. Замглавврача больницы узнал меня и распорядился не давать мне никакой информации», — рассказал он.

Ветеран группы Юрий Демин, в свою очередь, поделился, что штурмовать больницу через три дня после ее захвата никто не собирался — это было слишком опасно. Но в итоге первый президент РФ Борис Ельцин распорядился начать операцию.

«[Во время штурма] мы попали под невероятно плотный огонь. С деревьев сыпались листья, скошенные пулями. Ситуация складывалась не в нашу пользу», — продолжил Филатов. После операции, в которой были ранены 30 спецназовцев и убиты еще трое (в том числе командир группы Владимир Соловов), боевики все же решили смягчить условия.

Террористы под руководством Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске 14 июня 1995 года. Через три дня спецподразделения ФСБ и МВД РФ провели неудачный штурм, в ходе которого погибли почти 30 заложников. На следующий день с террористами связался премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, который разрешил им уехать в Чечню. С собой они взяли 123 человек, в том числе 20 журналистов, трех депутатов и нескольких чиновников, которых в итоге освободили через два дня. После этих событий был принят закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования боевиков. Всего за время теракта погибли 129 человек, еще 415 были ранены.