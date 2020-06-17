Курганскую чиновницу подозревают в подделке диплома

Прокуратура проверяет диплом и. о. директора департамента экономразвития Кургана Ульяны Ивановой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

И.о. директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана Ульяну Иванову подозревают в подделке диплома. По данным источников URA.RU, соответствующую проверку ведет прокуратура.

Официально подтвердить информацию о проверке на момент публикации не удалось, в надзорном ведомстве попросили официальный запрос, затруднившись оперативно дать комментарий. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Сама Ульяна Иванова комментировать информацию о прокурорской проверке отказалась, переадресовав все вопросы в пресс-службу. В адрес администрации Кургана также направлен запрос.

Ульяна Иванова стала и. о. директора департамента в апреле после отставки Павла Комогорова. До этого она была замдиректора ведомства. По официальным данным, Иванова окончила Страсбургский университет (Франция), у нее есть дипломы магистратуры в области «Политические и социальные науки» по направлению «Европейские и международные исследования» и специальности «История международных отношений и процесс региональной интеграции».

Ранее Иванова работала специалистом направления MICE и консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. В начале 2019 года она переехала в Зауралье и устроилась в инвестиционное агентство Курганской области. В статусе заместителя гендиректора Иванова руководила центром поддержки экспорта.