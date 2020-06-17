Цены на бензин выросли до исторического максимума

Стоимость бензина Аи-95 достигла 56,7 тысячи рублей за тонну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду достигла 56,7 тысячи рублей за тонну. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

95-й бензин дорожает с середины апреля. За это время его цена выросла более чем на 50%. Эксперты на топливном рынке объясняют это тем, что бензина этой марки не хватает на бирже, а спрос на него продолжает расти. В последний раз стоимость топлива побила исторический максимум в кризисном 2018 году. Тогда тонна бензина стоила 56,3 тысячи рублей, отмечает RT.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году розничные цены на самый популярный в России бензин — Аи-92 — могут снизиться на 1-3 рубля за литр. Прогнозы давались на основе падения оптовых цен на нефть, а также колоссального сокращения спроса на нее из-за пандемии коронавируса.

Со 2 июня в России запрещен ввоз импортного топлива. Указ принят, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, пишет VSE42.Ru. Ограничения действуют до 1 октября, но 15 июля срок действия постановления может быть изменен.

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