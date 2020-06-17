Найден еще один способ передачи коронавируса

Коронавирусом можно заразиться, посещая туалет. К таким выводам пришли китайские ученые.
«После смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на выводы исследователей. Такое аэрозольное облако может подниматься почти на метр и сохранятся в воздухе до одной минуты, в итоге около 60% частиц с коронавирусом разносятся за пределы унитаза.
В случае, если туалетом пользуется множество людей, то вероятность заражения коронавирусом подобным способом значительно возрастает. Максимальный риск распространения инфекции наблюдается в туалетных комнатах с двумя или более унитазами, подключенными к одной канализации. Чтобы обезопасить себя от заражения таким способом, ученые советуют закрывать крышку унитаза во время слива.
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