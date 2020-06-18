Названа доля россиян, которые переносят коронавирус без симптомов

Около 50% россиян, заразившихся коронавирусом, являются бессимптомными носителями инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой», — сказала руководитель ведомства в интервью Наиле Аскер-заде в студии программы «Вести».
Кроме того, по словам Поповой, в ближайшие две недели в научный центр «Вектор» поступят готовые к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом ранее говорил, что с 17 июня вакцину, разработанную в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, должны начать испытывать на людях.
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