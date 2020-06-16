Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса в РФ

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Клинические испытания вакцины начнутся 17 июня Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Испытание на людях вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнутся 17 июня. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Разрешение на клинические исследования выдано. С завтрашнего дня [17 июня] должны приступить», — сказал Мурашко в эфире передачи «Док ток» на Первом канале.

Ранее скорое начало испытаний вакцины от коронавируса анонсировали в Минобороны РФ. Как заявили в ведомстве, по результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация остальных добровольцев для оценки эффективности лекарства и исследования процесса выработки антител, пишет RT. Исследования другой вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания «Биокад» совместно со специалистами из «Вектора», могут начаться уже в августе, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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