Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса в РФ

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Ранее скорое начало испытаний вакцины от коронавируса анонсировали в Минобороны РФ. Как заявили в ведомстве, по результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация остальных добровольцев для оценки эффективности лекарства и исследования процесса выработки антител, пишет RT . Исследования другой вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания «Биокад» совместно со специалистами из «Вектора», могут начаться уже в августе, сообщает агентство Nation News .

«Разрешение на клинические исследования выдано. С завтрашнего дня [17 июня] должны приступить», — сказал Мурашко в эфире передачи «Док ток» на Первом канале.

Испытание на людях вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнутся 17 июня. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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