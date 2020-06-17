Попова раскрыла сроки окончания эпидемии коронавируса в России

России может потребоваться еще примерно месяц, чтобы достичь минимального числа заболевших коронавирусом. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести», отвечая на вопрос о том, когда в стране число заболевших в сутки будет меньше тысячи.
Ранее, напомним, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил об опасности новой вспышки коронавируса. По его словам, новые очаги заражений по всему миру будут возникать до тех пор, пока ученые не изобретут эффективную вакцину.
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