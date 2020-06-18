Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин рассказал, что 8 регионов перешли ко второму этапу снятия ограничений Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России наблюдается устойчивое снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — приводит слова председателя правительства РФ RNS. Мишустин отметил, что последние два дня число выявленных случаев COVID-19 в стране каждые сутки ниже 8 тысяч. По его словам, темп прироста замедлился и установился на уровне 1,4%.

Премьер-министр РФ также рассказал, что в 53 российских регионах идет первый этап снятия ограничений по коронавирусу, а восемь регионов уже перешли ко второму этапу. Ослабление ограничений, связанных с пандемией, не приводит к росту числа заражений коронавирусной инфекцией, утверждает он.

За последние сутки в России было выявлено 7790 случаев заражения коронавирусом. За это время в стране скончалось 182 пациента с COVID-19, 9 621 россиянин излечился. Сутками ранее в стране было зафиксирован минимум заражений коронавирусом с 1 мая — 7843 случая, 194 зараженных коронавирусом умерли, 10 036 выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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