Путин оказался недоволен работой контролирующих органов «Норникеля» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отругал сотрудников компании «Норникель» и контролирующие структуры из-за аварии на предприятии. Глава государства высказался на видеоконференции по ликвидации аварии.

«Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа», — цитирует Путина «Парламентская газета».

Глава государства потребовал качественно устранить последствия аварии. Нельзя просто быстро прибрать за собой, настаивает Путин. Загрязненный грунт нужно вывезти. Это придется проконтролировать соответствующим органам. «Норникель» будет продолжать ликвидацию ЧП до полного устранения ущерба. На это у предприятия уйдет более пяти млрд.

Об аварии на «Норникелевской» ТЭЦ стало известно 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек стал выше нормы в десятки тысяч раз.

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