Улицы Москвы оказались под водой Фото: аккаунт Александра Вискарева во «ВКонтакте»

В Москве из-за ливня затопило несколько улиц. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Правительства столицы (ЦОДД).

«На Варшавском шоссе в районе пересечения с дорожной улицей подтопило проезжую часть», — пишут argumenti.ru. В ЦОДД изданию подтвердили, что подтопление также зафиксировано на ул. Подольских Курсантов, в Булатниковском проезде и на Востряковском проезде. Также ливень затопил проспект Вернадского, ул. Покрышкина. Несколько автомобилей оказались затоплены на Никулинской улице.

На видеозаписях и фотографиях, опубликованных очевидцами, видно, что под водой оказались дороги, тротуары, подземные переходы и дворы. Движение на проезжей части очень сильно затруднено, некоторые машины затопило.

Позднее ЦОДД в своем аккаунте в Twitter сообщил, что все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, уже устранили. Также представители центра призвали быть осторожнее на дорогах, так как предупреждение о дожде действует до конца дня.

Дворовые территории оказались под водой Фото: аккаунт Александра Вискарева во «ВКонтакте»

Машины оказались затоплены Фото: аккаунт Александра Вискарева во «ВКонтакте»

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