Родители переживают, что в следующем учебном году школа может и не открыться Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нефтеюганске родители бьют тревогу из-за развертывания на базе школы-интерната для детей-инвалидов обсерватора для борьбы с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщила председатель общественной организации помощи детям-инвалидам «Радуга» Олеся Кушнир.

По ее словам, главные опасения связаны с тем, что после окончания эпидемии коронавируса зданию могут не вернуть первоначальный функционал. «Уже звучали намерения о закрытии интерната. Когда мы выступили против, чиновники пообещали, что для двух сотен наших детей будет построено новое учебное заведение. С тех пор прошел год, однако ни о каких подвижках не слышно. Мы боимся того, что если в интернат будут помещать больных людей, то потом заявят о том, что на его дезинфекцию нужно будет потратить много денег и мы окажемся на домашнем обучении. А это минимум социализации для наших ребят», — считает Кушнир.

Заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов в разговоре с журналистом агентства заявил, что обсерватор предназначен для изоляции детей, у которых родители больны коронавирусом. «Абсолютно не факт, что он, в принципе, будет использоваться по назначению. Мы просто предусмотрели такое его использование. Там пока никто не размещен. Одного несовершеннолетнего ребенка мы отправили в „Юган“, где также находится обсерватор», — прокомментировал вице-мэр Нефтеюганска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске на базе средних школ разворачиваются ковидные госпитали и обсерваторы. Их появление необходимо из-за резко увеличившегося числа пациентов с COVID-19.