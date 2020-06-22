21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

В ХМАО школу для инвалидов отдали для борьбы с коронавирусом. Родители бьют тревогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители переживают, что в следующем учебном году школа может и не открыться Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Нефтеюганске родители бьют тревогу из-за развертывания на базе школы-интерната для детей-инвалидов обсерватора для борьбы с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщила председатель общественной организации помощи детям-инвалидам «Радуга» Олеся Кушнир.

По ее словам, главные опасения связаны с тем, что после окончания эпидемии коронавируса зданию могут не вернуть первоначальный функционал. «Уже звучали намерения о закрытии интерната. Когда мы выступили против, чиновники пообещали, что для двух сотен наших детей будет построено новое учебное заведение. С тех пор прошел год, однако ни о каких подвижках не слышно. Мы боимся того, что если в интернат будут помещать больных людей, то потом заявят о том, что на его дезинфекцию нужно будет потратить много денег и мы окажемся на домашнем обучении. А это минимум социализации для наших ребят», — считает Кушнир.

Заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов в разговоре с журналистом агентства заявил, что обсерватор предназначен для изоляции детей, у которых родители больны коронавирусом. «Абсолютно не факт, что он, в принципе, будет использоваться по назначению. Мы просто предусмотрели такое его использование. Там пока никто не размещен. Одного несовершеннолетнего ребенка мы отправили в „Юган“, где также находится обсерватор», — прокомментировал вице-мэр Нефтеюганска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и Нижневартовске на базе средних школ разворачиваются ковидные госпитали и обсерваторы. Их появление необходимо из-за резко увеличившегося числа пациентов с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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