16 июня 2020
15 июня 2020

В ХМАО школы отдают под борьбу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Из школьных кабинетов делают медицинские палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Сургуте и Нижневартовске начали переоборудовать школы под ковидные госпитали и обсерваторы. Об этом URA.RU сообщили представители властей.

В Нижневартовске госпиталь для больных коронавирусной инфекцией развернули в 34-й школе. «На базе пункта временного размещения подготовлено помещение еще для развертывания 100 коек. Там все готово: выполнена кислородная разводка, в том числе выполнены шлюзы, определена маршрутизация совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами», — заявил главврач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов на заседании муниципального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В Сургуте обсерватор на 150 коек подготовили в помещении школы, находящейся в поселке Кедровый. «На сегодня они пока не востребованы. Несмотря на то, что есть прирост определенный по выявленным случаям, по госпитализации, могу порадовать, что у нас каждый день по 50-55 человек выписываются. Соответственно, держим количество коек на одном уровне из-за этого», — прокомментировал и. о. главы Сургута Алексей Жердев.

Ранее URA.RU сообщало, что в крупных городах ХМАО возникали трудности с размещением пациентов с коронавирусной инфекцией из-за увеличения числа новых случаев заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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