Во ВНИИ труда рассказали, как остаться востребованным работником

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Ранее во ВНИИ рассказывали о преимуществах удаленной работы. По мнению доктора экономических наук Ольги Забелиной, один из главных плюсов — возможность выбирать работу в регионах с более высокой зарплатой, передает телеканал 360 .

Раньше достижением считалось проработать на одном месте всю жизнь, а сейчас, напротив, ценятся работники, умеющие переквалифицироваться в любой момент, отметил Платыгин. Кроме того, согласно исследованию ВНИИ труда, около 74% граждан заявляют, что готовы осваивать новые навыки, чтобы в будущем иметь больше шансов на хорошую работу.

«По словам Платыгина, молодому специалисту нужны навыки, чтобы адаптироваться к изменяющимся требованиям. В этом помогают широкий кругозор, общеобразовательные навыки и так называемые soft skills», — пишет РИА «Новости». К таким навыкам, в числе прочего, эксперт отнес самообучаемость, знание языков, а также креативное и критическое мышление.

Широкий кругозор, знание языков, креативность и критическое мышление помогут оставаться актуальным на рынке труда в ближайшее десятилетие. С таким заявлением выступил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Востребованный сотрудник должен быть креативным и уметь быстро получать новые навыки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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