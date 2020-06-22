Двум фигурантам дела «Сети» озвучили приговор

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Суд озвучил приговор Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова виновными. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Филинкова и Бояршинова виновными», — цитирует агентство судью Романа Муранова.

Виктор Филинков приговорен к семи годам заключения, Юлий Бояршинов — к 5,6 годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Дело «Сети» — дело об организации, 11 членов которой были арестованы по обвинению в участии в террористическом сообществе. В феврале 2020 года семь человек были приговорены к лишению свободы на срок от шести до 18 лет. Дело вызвало большой резонанс в российском обществе из-за сообщений о пытках обвиняемых. В частности, у арестованных наблюдались следы от электрошокеров и избиений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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