Мэр Челябинска готовится к отчету перед элитами

Пандемия коронавируса не помешает Наталье Котовой выступить перед депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова выступит с отчетом по итогам работы за 2019 год перед городской думой 30 июня. О том, что вопрос вносится в повестку, URA.RU сообщили в думе. Это будет первый отчет Котовой на посту мэра перед депутатами.

«Отчет рассмотрят на комиссиях и вынесут на сессию. Перед заседанием 30 июня вопрос рассмотрят на фракции „Единой России“», — уточнили в думе.

В пресс-службе мэра от комментариев пока воздерживаются. «Вице-мэры уже собрали всю информацию по своим направлениям. К вечеру 25 июня проект отчета представят Котовой. Она будет вносить в него, если посчитает нужным, свои правки», — сообщил URA.RU источник в мэрии.

Из-за пандемии коронавируса сессия будет проходить в режиме видеоконференцсвязи. На заседании будут присутствовать только руководители думы, остальные депутаты примут участие в сессии в онлайн-режиме. В мэрии собираются наладить трансляцию отчета в интернете.

Котовой придется отчитываться и за тот период, когда не она руководила городом. Врио мэра ее избрали 24 июня 2019 года, этого времени главой города был Владимир Елистратов.