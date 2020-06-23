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Всех детей направили в больницу, их состояние оценивается как хорошее. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Однако, по данным « Пятого канала », детей могли готовить на продажу злоумышленникам. В квартире были найдены оформленные на них документы на китайском языке.

Информацию о том, что найденные младенцы являются суррогатными детьми, подтвердил ТАСС источник в медицинских кругах. По его данным, в квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО. В ГУ МВД по Москве эту информацию подтвердили. Женщины, которые проживали в квартире с детьми, предположительно, осуществляли услуги по суррогатному материнству.

Младенцев обнаружили врачи, которые пришли проверить новорожденного, приписанного к больнице, сообщает Life . В квартире помимо ребенка медики обнаружили четверых младенцев, на которых не было никаких документов, и двух женщин из Китая. «Будущие родители младенцев находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать в Россию за малышами», — рассказал изданию источник.

В квартире на северо-востоке Москвы найдено пять новорожденных детей в возрасте от пяти недель до трех месяцев. По данным СМИ, младенцы оказались суррогатными, и их могли вывезти в Китай.

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