В Москве нашли квартиру с пятью новорожденными. Суррогатных детей могли вывезти в Китай. ВИДЕО

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи возбудили уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В квартире на северо-востоке Москвы найдено пять новорожденных детей в возрасте от пяти недель до трех месяцев. По данным СМИ, младенцы оказались суррогатными, и их могли вывезти в Китай.

Младенцев обнаружили врачи, которые пришли проверить новорожденного, приписанного к больнице, сообщает Life. В квартире помимо ребенка медики обнаружили четверых младенцев, на которых не было никаких документов, и двух женщин из Китая. «Будущие родители младенцев находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать в Россию за малышами», — рассказал изданию источник.

Информацию о том, что найденные младенцы являются суррогатными детьми, подтвердил ТАСС источник в медицинских кругах. По его данным, в квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО. В ГУ МВД по Москве эту информацию подтвердили. Женщины, которые проживали в квартире с детьми, предположительно, осуществляли услуги по суррогатному материнству.

Однако, по данным «Пятого канала», детей могли готовить на продажу злоумышленникам. В квартире были найдены оформленные на них документы на китайском языке.

Всех детей направили в больницу, их состояние оценивается как хорошее. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Следователи уже возбудили уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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