В квартире на северо-востоке Москвы найдено пять новорожденных детей в возрасте от пяти недель до трех месяцев. По данным СМИ, младенцы оказались суррогатными, и их могли вывезти в Китай.
Младенцев обнаружили врачи, которые пришли проверить новорожденного, приписанного к больнице, сообщает
Информацию о том, что найденные младенцы являются суррогатными детьми, подтвердил ТАСС источник в медицинских кругах. По его данным, в квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО. В ГУ МВД по Москве эту информацию подтвердили. Женщины, которые проживали в квартире с детьми, предположительно, осуществляли услуги по суррогатному материнству.
Однако, по данным «Пятого канала», детей могли готовить на продажу злоумышленникам. В квартире были найдены оформленные на них документы на китайском языке.
Всех детей направили в больницу, их состояние оценивается как хорошее. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Следователи уже возбудили уголовное дело.
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