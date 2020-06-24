Евросоюз после открытия границ сохранит запрет на въезд россиян

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На данный момент в мире отмечено более девяти млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных насчитывается в США, Бразилии, России, а также в Индии и Великобритании.

Прежде чем в ЕС утвердят окончательные списки, сотрудники европейских посольств будут обязаны провести проверку предоставляемых странами данных о количестве зараженных. В Брюсселе пообещали, что эти списки будут пересматривать каждые две недели. При этом европейские чиновники подчеркнули, что Россия не может соответствовать принципам взаимности — сроки открытия российских границ до сих пор остаются неясными.

По данным издания, в Брюсселе сейчас обсуждают два возможных списка стран, граждане которых не смогут въехать в ЕС после открытия границ с 1 июля. Как пишет РИА «Новости», чиновники Евросоюза при составлении списков производят расчеты на основании «комбинации эпидемиологических критериев», главным из которых является среднее число новых случаев заражения. Так, за последние 14 дней количество вновь заразившихся не должно превышать 16 человек на 100 тысяч населения. По подсчётам американского издания, под эти критерии помимо РФ (80 случаев на 100 тысяч) точно не попадают США (107 случаев на 100 тысяч) и Бразилия (190 случаев на 100 тысяч). В списке стран, граждане которых смогут посетить Евросоюз, находятся Китай, Уганда, Куба и Вьетнам.

Евросоюз планирует сохранить запрет на въезд для граждан России. Как уточняет издание New York Times, запрет связан с неблагополучной ситуацией с коронавирусом в стране.

Россиян пока не пустят в Европу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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