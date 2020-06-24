«Яндекс» и Сбербанк объявили о частичном разрыве отношений

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О том, что компании могут прекратить несколько совместных проектов сообщалось еще в начале июня. Слухи о пересмотре партнерства регулярно появлялись еще начиная с 2018 года.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, что решение о прекращении партнерства по двум проектам было принято из-за того, что начала нарастать конкуренция между экосистемами. При этом он заявил, что кредитная организация хочет остаться партнером с «Яндексом».

Сбербанк на своем официальном сайте сообщил, что получит от сделки прибыль в размере около 20 млрд рублей. Однако уточняется, что окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции. Компании планируют закрыть сделку в III квартале текущего года. Подчеркивается, что «Яндекс.Деньги» продолжат работать в обычном режиме, но до конца года будет проведен ребрендинг.

«„Яндекс“ выкупает у Сбербанка 45% „Яндекс.Маркета“ за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. После закрытия сделки „Яндекс“ консолидирует 100% „Яндекс.Маркета“», — говорится в сообщении интернет-компании. Кроме того, «Яндекс» продаст кредитной организации миноритарную долю в «Яндекс.Деньгах» в размере 25% плюс 1 рубль за 2,4 млрд рублей, передает RT .

«Яндекс» и Сбербанк решили прекратить партнерство в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Об этом сообщается на сайтах компаний.

Сбербанк сообщил, что получит прибыль от сделки в размере около 20 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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