Врачи оценили, есть ли у коронавируса пожизненные последствия

По мнению врачей, делать прогнозы пока рано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Опасения британских врачей, заявивших о предрасположенности переболевших коронавирусом к неврологическим и психическим расстройствам, болезни Альцгеймера, а также другим патологиям в будущем безосновательны, так как с момента выявления вируса прошло мало времени и, следовательно, не доказано его долгосрочное влияние на организм. Об этом URA.RU заявили российские иммунологи.

«Картина, нарисованная британскими врачами, заставляет насторожиться, однако реальности там не так уж много. Что касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических и психиатрических расстройств у переболевших коронавирусом— это мрачные предварительные прогнозы, не имеющие научного обоснования», — рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что коронавирус может вызывать такие осложнения, как ограниченный фиброз легких — образование в легких рубцовой ткани — однако он не отразится на общем состоянии здоровья. Для подавляющего числа заразившихся коронавирусом болезнь пройдет без каких-либо тяжелых осложнений и тем более неврологических. «Безосновательно говорить, что переболевшие коронавирусом начнут умирать от Альцгеймера. Начнут. Когда им будет за 80, за 90 лет», — подытожил он.

По мнению иммунолога ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, у любой инфекции бывают последствия, однако делать прогнозы относительно осложнений от коронавируса как минимум рано. «Как можно говорить о каких-то далеких последствиях коронавируса, когда их еще нет? Конечно, у любой инфекции бывают последствия. Та же онкология связана с инфекцией, перенесенной в детстве, сахарный диабет может быть связан с перенесенной краснухой и эпидемическим паротитом. А здесь мы никогда не можем знать, на какую систему, на какое слабое место подействует этот вирус. Но то, что он будет какой-то особенный и вызывать страшные последствия потом, — об этом просто преждевременно вообще говорить», — рассказал врач.

Иммунолог также указал на факты, опровергавшие уже доказанные последствия заболевания коронавирусом. Так, в его практике были случаи, когда легкие переболевшего полностью восстанавливались от развившегося на фоне вируса фиброза.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты исследований, согласно которым каждого третьего переболевшего коронавирусом будут преследовать пожизненные проблемы со здоровьем. Врачи рассказали, что у вылечившихся повышен риск развития болезни Альцгеймера, а также различных острых болезней сердца.

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