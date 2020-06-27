Россиянам упростили въезд в санатории во время пандемии

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Теперь для заселения в санаторий отдыхающему понадобится иметь на руках только две справки — курортную карту с выпиской из истории болезни и справку о санэпидокружении, сообщает RT . При этом заселение отдыхающих без одной из этих справок влечет за собой уголовную ответственность.

Изменения внесены в «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». В начальной редакции первым пунктом рекомендаций шло обязательное наличие у прибывших отрицательных результатов лабораторных обследований на коронавирус. В настоящее время этот пункт убран из документа.

Роспотребнадзор отменил обязательное требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства.

Для заселения туристам достаточно предоставить две справки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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