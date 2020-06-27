27 июня 2020

Россиянам упростили въезд в санатории во время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лето, сквер им бабыкина, санаторий мельковский
Для заселения туристам достаточно предоставить две справки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор отменил обязательное требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства.

Изменения внесены в «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». В начальной редакции первым пунктом рекомендаций шло обязательное наличие у прибывших отрицательных результатов лабораторных обследований на коронавирус. В настоящее время этот пункт убран из документа.

Теперь для заселения в санаторий отдыхающему понадобится иметь на руках только две справки — курортную карту с выпиской из истории болезни и справку о санэпидокружении, сообщает RT. При этом заселение отдыхающих без одной из этих справок влечет за собой уголовную ответственность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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