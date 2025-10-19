РВ: ВС РФ впервые ударила по Лозовой в Харьковской области уникальными бомбами

Срочная новость Фото: © URA.RU

Российская армия впервые применила управляемую авиационную бомбу ФАБ с УПМК по городу Лозовая в Харьковской области. Боеприпас пролетел рекордные 130 километров и поразил стратегически важный железнодорожный узел. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Это первый случай применения управляемой авиабомбы (ФАБ с УПМК) по городу Лозовая, являющемуся стратегически важным ж/д узлом, через который ВСУ осуществляет поставку материального снабжения и подкреплений», — сказано в сообщении. Отмечается, что реактивный КАБ пролетел 130 км. Лозовая является одним из крупнейших транспортных узлов востока Украины. Согласно открытым источникам, через этот город проходят основные грузовые потоки и военные эшелоны, направляющиеся в зону боевых действий. Применение управляемых авиационных бомб большой дальности по подобным объектам ранее официально не фиксировалось. Модуль УПМК предназначен для модернизации свободнопадающих авиационных бомб, превращая их из простых средств поражения в высокоточное и дальнобойное вооружение. Основными платформами для применения бомб, оснащенных УМПК, выступают фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители-бомбардировщики Су-34. Изначально на Су-34 размещались две корректируемые авиабомбы ФАБ-500М62, но усовершенствованные версии самолетов получили возможность нести до четырех аналогичных боеприпасов. Универсальный характер модуля дает возможность интегрировать его с различными типами авиационных бомб. К примеру, ФАБ-500М62, одной из первых оснащенная системой УПМК, содержит в себе 200 килограммов взрывчатого вещества, в то время как ФАБ-250 — 100 килограммов. Наиболее мощной авиабомбой, использующей модуль УПМК, остается ФАБ-1500М54 — ее масса составляет 1550 килограммов, из которых свыше 670 приходится на взрывчатое вещество.